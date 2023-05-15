Ситуация на фронте сегодня 15 мая

В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений, а украинские военные - две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области, применив ЗРК С-300.

Кроме того, нанес 38 авиационных ударов и совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - произошло 37 боевых столкновений.

В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Муравьи Черниговской области; Волковка, Искрисковщина, Волфин, Шпиль, Степок Сумской области.

Также под обстрелы попали Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица в Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Эти сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кисловка.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут.

К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлению к населенному пункту Ивановское.

От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Дружба, Северное, Петровка, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке, обстрелял Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Свободное Поле Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области и Станислав Херсонской области.

Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Происшествия

Недавно, на временно захваченной территории Запорожской области, лицам, согласившимся сотрудничать с российскими оккупантами, предложено зафиксировать в письменном виде отказ от гражданства Украины и принять российское. Тем, кто отказывается, захватчики угрожают увольнением с рабочих мест с последующим преследованием.

С целью усиления контроля над населением, во временно оккупированном Крыму, оперативными группами МВД и ФСБ РФ проводятся рейды по железнодорожным станциям и автовокзалам. В первую очередь проверке подлежат крымские татары.

Потери врага

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов оккупантов.