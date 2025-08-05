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ВСУ продвинулись возле Покровска, а РФ атаковала на Сумщине: карты ISW

Вторник 05 августа 2025 05:13
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ВСУ продвинулись возле Покровска, а РФ атаковала на Сумщине: карты ISW Иллюстративное фото: ВСУ продвинулись возле Покровска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия пытается атаковать на Сумском направлении. В то же время Вооруженные силы Украины контратаковали неподалеку Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны.

Покровское направление

По данным ISW, украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от Красного Лимана, что к северо-востоку от Покровска. А также на юго-восток от Лисовки, что на юго-восток от Покровска.

В то же время, россияне, вероятно, продвинулись возле Леонтовичей, что к югу от Покровска.
ВСУ продвинулись возле Покровска, а РФ атаковала на Сумщине: карты ISW

Сумское направление

Также аналитики отметили, что российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденных успехов.

Несмотря на атаки оккупантов украинские войска удерживают позиции в Новониколаевке, что к северу от города Сумы. Также украинские войска оттеснили российские войска между Клиндровкой и Андреевкой, что к северу от города Сумы.

3 и 4 августа российские войска атаковали северную часть Сумской области. В частности к северу от города Сумы вблизи Клиндровки и на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки.
ВСУ продвинулись возле Покровска, а РФ атаковала на Сумщине: карты ISW

Ситуация возле Покровска

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты пытаются прорваться к Покровску в Донецкой области. Россияне используют тактику "просачивания" малыми группами и отрядами диверсантов.

До этого Сырский сообщал, что российская диверсионная группа проникла в Покровск. Силы обороны остановили российские штурмы и зачистили территорию.

По словам украинских военных, вражеские ДРГ уничтожаются еще до приближения к городу. А по данным аналитиков ISW от 31 июля, украинские войска недавно продвинулись в северной Лисовке на Покровском направлении.

Британская разведка считает, что россиянам удалось достичь на этом направлении некоторых успехов. Но цену за это российские войска заплатили просто бешеную.

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Покровск ВСУ Война в Украине
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