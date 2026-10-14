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Масштабная атака на энергетику: РФ запустила 39 баллистик и 128 дронов - сколько сбила ПВО

09:28 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Масштабная атака на энергетику: РФ запустила 39 баллистик и 128 дронов - сколько сбила ПВО Фото: Силы ПВО раскрыли результаты своей работы 14 октября (Getty Images)
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Минувшей ночью Россия совершила новую массированную комбинированную атаку на разные регионы Украины. В общей сложности враг применил 167 средств воздушного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем РФ била по Украине 14 октября

Новая российская атака началась еще в 18.00 13 октября.

Защитники отмечают, что противник наносил удары 39 ракетам разных типов, которые заходят на цель по баллистической траектории.

Более того, в рамках воздушного нападения было также применено 128 российских БПЛА разных типов.

В целом силы ПВО зафиксировали в воздушном пространстве Украины:

  • 39 ракет "Искандер-М"/KN-23/С-400/ "Циркон"/"Оникс" (районы пуска – Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области - РФ);
  • 128 ударных БпЛА типа Shahed (в т.ч. 77 реактивных), "Бандероль/Дань-Т", "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Миллерово, Орел - РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым - Гвардейское).

"Основное направление удара - Киев, Киевщина и Харьковщина. Особенность - одновременное применение средств воздушного нападения разных типов по разным направлениям, большое количество "баллистики" по объектам энергетики", - подчеркнули защитники.

Сколько целей обезвредило ПВО 14 октября

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Согласно последним данным, по состоянию на 09:00 силы ПВО успели обезвредить 119 целей:

  • 4 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/ "Циркон"/"Оникс";
  • 115 БпЛА разных типов (из них - 59 реактивных), что составляет 90% от общего количества ударных БпЛА.

"По предварительной информации, по состоянию на 09:00 зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 22 локациях и падение сбитых (обломки) на 8 локациях. Часть вражеских ракет целей не достигла", - добавили защитники.

Ранее РБК-Украина рассказывало о последствиях новой массированной атаки России на Киев 14 октября.

Также мы писали, в каких регионах страны враг бил по железной дороге минувшей ночью.

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