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ВСУ успешно контратаковали на одном из направлений фронта, - ISW

08:43 19.08.2026 Ср
2 мин
Что известно о ситуации на поле боя?
aimg Юлия Капитонова
ВСУ успешно контратаковали на одном из направлений фронта, - ISW Фото: Украинские воины снова дали отпор врагу (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины сорвали новую наступательную операцию российских захватчиков в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

"17 и 18 августа российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали в этом районе", - сообщили американские аналитики.

Так, один из российских военных блогеров признал, что бойцы ВСУ успешно контратаковали вблизи Могрицы и Садков (к северо-востоку от города Сумы - ред.).

Также указано, что армия РФ пыталась продвинуться вперед на севере Харьковской области 17 и 18 августа, однако ей не удалось этого сделать.

Кроме того, известно, что в течение последнего месяца российские оккупанты потеряли больше территории, чем захватили вблизи Волчанска (к северо-востоку от Харькова - ред.).

Источники ISW отрицают новые заявления Министерства обороны России о продвижении на этом участке фронта.

Американские аналитики сообщают, что россияне также пытались продвинуться вперед на направлении Большого Бурлука и на Купянском направлении, однако потерпели неудачу.

"Украинские войска недавно продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 августа, показывают, как российские войска обстреливают украинские позиции севернее Новомихайловки (юго-восточнее Боровой), что свидетельствует о недавнем продвижении украинских войск в этом районе", - подчеркнули в ISW.

Кстати, 18 августа кремлевские пропагандисты заявили о двух "абсолютных рекордах" Украины во время атаки на РФ.

Также РБК-Украина рассказывало, что враг может готовить массированные атаки по западу Украины.

Кроме того, стало известно, чего дальше ждать от российского диктатора Владимира Путина.

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