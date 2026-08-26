ua en ru
Ср, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

НПЗ в Кстово и хаб Wildberries в Тамбове атаковали украинские дроны FP-1, - Fire Point

08:44 26.08.2026 Ср
2 мин
Уже известно о первых последствиях
aimg Елена Чупровская
НПЗ в Кстово и хаб Wildberries в Тамбове атаковали украинские дроны FP-1, - Fire Point Фото: последствия атаки 26 августа (скриншот видео)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские дроны FP-1 ночью одновременно поразили нефтезавод в Нижегородской области и самый большой склад Wildberries в Тамбовской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал Fire Point.

Что атаковали дроны FP-1

Силы обороны Украины ударили беспилотниками FP-1 по двум объектам в России. Атака затронула топливную и логистическую инфраструктуру врага.

  • Кстово, Нижегородская область - нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год.
  • Котовск, Тамбовская область - логистический хаб Wildberries площадью около 108 000 квадратных метров, рассчитанный на хранение до 54 миллионов единиц товаров.

Нефтезавод в Кстово охватило огнем

Напомним, по данным очевидцев, взрывы в районе завода прогремели примерно в 03:40 ночи. В скором времени в сети появились кадры масштабного пожара рядом с предприятием.

Завод выпускает автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, а также смазочные материалы. Эта продукция, в частности горючее для авиации, используется и для нужд российской армии.

Логистический хаб Wildberries вспыхнул во второй раз

Очевидцы рассказали, что через 40 минут услышали по меньшей мере десять взрывов , после чего в одном из районов Котовска начался пожар.

В аэропорту Тамбова временно были введены ограничения на полеты. Работу самого состава после удара приостановили.

Напомним, состав Wildberries в Котовске уже попадал под удар 18 июля. Тогда из-за пожара погибли семь работников.

По состоянию на 14 августа Украина успела поразить почти треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Эти удары стали частью системной кампании против топливной инфраструктуры противника.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НПЗ Атака дронов
Новости
Дроны летели с пяти направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
Дроны летели с пяти направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут