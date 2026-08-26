Летели сотни дронов: Минобороны РФ заявило о масштабной атаке ВСУ
Минувшей ночью Силы обороны Украины направили на разные регионы России сотни ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что отражали воздушное нападение ВСУ с 20:00 25 августа до 07:00 26 августа.
Российское Минобороны заявило, что их ПВО якобы смогла обезвредить 426 украинских беспилотников самолетного типа.
Однако МО РФ традиционно не раскрывает точное количество БПЛА, которое Силы обороны применили в рамках новой атаки.
По заявлению ведомства, дроны фиксировали над:
- Белгородской областью;
- Брянской областью;
- Курской областью;
- Орловской областью;
- Калужской областью;
- Тульской областью;
- Липецкой областью;
- Воронежской областью;
- Тамбовской областью;
- Рязанской областью;
- Нижегородской областью;
- Волгоградской областью;
- Ростовской областью;
- Московским регионом;
- Краснодарским краем;
- оккупированным украинским Крымом.
По состоянию на утро 26 августа официально известно, что ночью украинские FP-1 одновременно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области и крупнейший склад Wildberries в Тамбовской области.
Взрывы в районе предприятия раздались примерно в 03:40 ночи. Вскоре в сети начали распространяться кадры масштабного пожара вблизи завода.
Кстати, Силы обороны Украины ранее атаковали склад Wildberries в Котовске - это произошло 18 июля.
Кроме того, известно, что за считанные месяцы Украина успела подбить почти треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Эти удары стали частью системной кампании против топливной инфраструктуры противника.