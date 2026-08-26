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Летели сотни дронов: Минобороны РФ заявило о масштабной атаке ВСУ

09:40 26.08.2026 Ср
2 мин
Под ударом оказались много областей страны-агрессорки
aimg Юлия Капитонова
Летели сотни дронов: Минобороны РФ заявило о масштабной атаке ВСУ Фото: ВСУ совершили новую масштабную атаку на РФ (Getty Images)
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Минувшей ночью Силы обороны Украины направили на разные регионы России сотни ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Во вражеском оборонном ведомстве утверждают, что отражали воздушное нападение ВСУ с 20:00 25 августа до 07:00 26 августа.

Российское Минобороны заявило, что их ПВО якобы смогла обезвредить 426 украинских беспилотников самолетного типа.

Однако МО РФ традиционно не раскрывает точное количество БПЛА, которое Силы обороны применили в рамках новой атаки.

По заявлению ведомства, дроны фиксировали над:

  • Белгородской областью;
  • Брянской областью;
  • Курской областью;
  • Орловской областью;
  • Калужской областью;
  • Тульской областью;
  • Липецкой областью;
  • Воронежской областью;
  • Тамбовской областью;
  • Рязанской областью;
  • Нижегородской областью;
  • Волгоградской областью;
  • Ростовской областью;
  • Московским регионом;
  • Краснодарским краем;
  • оккупированным украинским Крымом.

По состоянию на утро 26 августа официально известно, что ночью украинские FP-1 одновременно атаковали нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области и крупнейший склад Wildberries в Тамбовской области.

Взрывы в районе предприятия раздались примерно в 03:40 ночи. Вскоре в сети начали распространяться кадры масштабного пожара вблизи завода.

Кстати, Силы обороны Украины ранее атаковали склад Wildberries в Котовске - это произошло 18 июля.

Кроме того, известно, что за считанные месяцы Украина успела подбить почти треть крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Эти удары стали частью системной кампании против топливной инфраструктуры противника.

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