ВСУ продолжают наступление под Херсоном. Актуальная карта боев в Украине

Появилась актуальная карта военных действий в Украине по данным на четверг, 10 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap .

Согласно обновлению карты в 15.20, украинские военные освободили Брускинское, Киселевку и Бороденское Херсонской области. В частности, Киселевка расположена в 15 км от Херсона, от которого устроили отход оккупанты.

Отметим, что ВСУ продолжают свое контрнаступление в Херсонской области, пока россияне заявляют о так называемом "отступлении" на правый берег Днепра.

Так, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только за сутки украинские бойцы взяли под контроль12 населенных пунктов в Херсонской области.

Напомним, украинские военные 10 ноября сообщили также об освобождении Снигиревки (Николаевская область). Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.

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