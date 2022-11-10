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ЗСУ продовжують наступ під Херсоном. Актуальна мапа боїв в Україні

Фото: ЗСУ продовжують наступ під Херсоном (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на четвер, 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

Згідно з оновленням карти о 15.20, українські військові звільнили Брускинське, Киселівку та Бороденське Херсонської області. Зокрема, Киселівка розташована за 15 км від Херсона, від якого влаштували відхід окупанти.

Зазначимо, що ЗСУ продовжують свій контрнаступ в Херсонській області, поки росіяни заявляють про так званий відступ на правий берег Дніпра.

Так, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів в Херсонській області.

Нагадаємо, українські військові 10 листопада повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Наші бійці опублікували відео з населеного пункту.

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Війна в Україні