ВСУ продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлении. Российские источники утверждают, что ВСУ атаковали оккупантов вблизи Роботиного.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска усиливают наступление на Купянском направлении, но украинские силы их отбивают.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска сосредоточили силы вдоль админграницы Харьковской и Луганской областей, чтобы увести украинские силы от Бахмута.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили укрепрайон близ Краснопоповки (5 км к северо-западу от Кременной) и якобы продвинулись вблизи Торского (14 км к западу от Кременной) и Серебрянского леса.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к юго-востоку от Кузьминого (2 км к юго-западу от Кременной).



Бои в Донецкой области

Украинские силы продолжали ограниченные наступательные действия в Бахмутском направлении и, как сообщается, продвинулись 1 августа. Украинские официальные лица сообщили, что российские силы безуспешно защищаются от украинских атак.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы захватили неопределенную высоту вблизи Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы сменили тактику и теперь действуют меньшими штурмовыми группами на линии Андреевка-Клещиевка.

Сообщается, что украинские силы производили ограниченные наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки вблизи Авдеевки, Марьинки и Победы (5 км юго-западнее Донецка).

"Южная ось"

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бердянском направлении. Российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции к востоку от Староморского.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия в Мелитопольском направлении. Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали российские войска вблизи Роботино (10 км к югу от Орехова).

Отсутствие консенсуса в российском информационном пространстве по поводу масштабов этой вероятной украинской атаки вблизи Роботиного свидетельствует о том, что украинские силы, скорее всего, продолжают проводить ограниченные атаки в этом районе.

Российский военный блоггер заявил, что у Роботиного действует российская снайперская группа "Клинок".

Сообщается, что украинские войска нанесли удары по российскому тренировочному лагерю в Херсонской области. Российский "военкор" утверждал, что ВСУ нанесли удар по российскому тренировочному лагерю на острове Джарилгач (в Черном море в 70 км к юго-востоку от города Херсона) и что украинские передовые позиции находятся не менее 60 км от тренировочного лагеря, предполагая, что украинские силы нанесли удар высокоточными дальнобойными боеприпасами.