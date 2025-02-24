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Женщин, готовых присоединиться к Силам обороны Украины, стало больше: в каких областях

Понедельник 24 февраля 2025 17:20
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Женщин, готовых присоединиться к Силам обороны Украины, стало больше: в каких областях Женщин, которые интересуются службой в армии, в Украине становится больше (фото: facebook.com/NATO)
Автор: Ирина Костенко

Мобилизация в Украине продолжается и в центры рекрутинга обращается все больше военнообязанных граждан. При этом женщин, которые интересуются службой в армии, становится также больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Результаты работы центров рекрутинга в Украине

В МОУ рассказали, что в Украине стало больше женщин, которые интересуются службой в армии.

"Доля женщин среди кандидатов в Силы обороны, которые приобщаются к войску, увеличилась до 21%", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что больше всего обращений от потенциальных кандидаток зафиксировано:

  • в Черновицкой области - 43%;
  • в Хмельницкой области - 42%;
  • в Тернопольской области - 37.

Женщин, готовых присоединиться к Силам обороны Украины, стало больше: в каких областяхВ каких областях служить хотят больше всего женщин (инфографика: mod.gov.ua)

В целом, согласно информации Минобороны, с начала работы центров рекрутинга украинской армии, к ним обратились 42 366 граждан. При этом в течение прошлой недели - 1 064 человека.

Женщин, готовых присоединиться к Силам обороны Украины, стало больше: в каких областяхКоличество обращений граждан в центры рекрутинга (инфографика: mod.gov.ua)

Сообщается также, что среди всех обращений наибольшим спросом пользуются должности:

  • операторов БПЛА;
  • водителей;
  • стрелковые специальности.

В завершение, в топ-5 регионов с наибольшим количеством людей, которые присоединились к рядам Сил обороны, вошли:

  • город Киев;
  • Львовская область;
  • Харьковская область;
  • Днепропетровская область;
  • Запорожская область.

Женщин, готовых присоединиться к Силам обороны Украины, стало больше: в каких областяхИз каких регионов к Силам обороны присоединилось больше всего людей (инфографика: mod.gov.ua)

Напомним, всеобщая мобилизация является процессом привлечения граждан в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для обороны государства в условиях полномасштабной войны с РФ (на фоне угрозы суверенитету и территориальной целостности страны).

В начале ноября 2023 года в Украине утвердили Концепцию военной кадровой политики до 2028 года. Этот документ определил стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет - как во время действия военного положения, так и в мирное время.

Несколько позже в Минобороны сообщили, что начали проект рекрутинга - для обеспечения армии и других силовых структур надлежащим количеством личного состава.

Эксперты объяснили, что этот проект позволяет людям выбирать конкретное подразделение и определенную должность, чтобы их гражданский опыт был наиболее полезным.

Первый центр рекрутинга украинской армии был открыт 12 февраля во Львове. С конца марта 2024 года активно открываться начали центры рекрутинга в других локациях.

С октября 2024 года правила мобилизации в Украине несколько изменили.

В конце ноября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Такое нововведение должно улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев.

В целом по состоянию на конец февраля 2025 года в Украине функционируют 48 рекрутинговых центров (в том числе и один онлайн-центр). Их специалисты консультируют и обеспечивают сопровождение потенциальных кандидатов в Силы обороны Украины.

Центры рекрутинга, которые преимущественно расположены в помещениях ЦПАУ (ЦНАП), предоставляют исключительно конфиденциальные консультации. На их территории запрещено проведение мобилизационных мероприятий и вручение повесток группами оповещения.

Читайте также, как Кабинет министров усовершенствовал порядок рекрутинга в армию в электронной форме.

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