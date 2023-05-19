В Киеве и ряде областей ночью объявили воздушную тревогу
В Украине этой ночью, 19 мая, в разных областях объявлена воздушная тревога. Сигналы об угрозе вражеских атак с воздуха объявлены в Киеве, на севере, востоке и частично на юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Незадолго до полуночи сигналы зазвучали в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Чуть позже воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также в Черниговской области.
Карта воздушной тревоги в Украине ночью 19 мая (фото: t.me/alarmukraine)
Жителей указанных регионов призывают не покидать укрытия, а также помнить о правиле "двух стен".
Обновлено в 00:20
Отметим, что мониторинговые группы сообщают о работе систем противовоздушной обороны в Черниговской области, где уже были слышны взрывы. Также в сети пишут о, предположительно, атаке "Шахедами".
Позже появилось сообщение о движении вражеских дронов-камикадзе в направлении Киевской области.
Обновлено в 00:35
Воздушная тревога также была объявлена в Житомирской области.
Мониторинговые группы сообщают о вражеских воздушных целях, что движутся в этот регион.
Обновлено в 00:47
В ряде областей последовала отмена тревог. Так, речь идет о Харьковской, Днепропетровской и Донецкой.
Между тем в Киевской области работает ПВО, и местные жители сообщают о звуках взрывов.
Карта воздушной тревоги в Украине ночью 19 мая (фото: t.me/alarmukraine)
Обновлено в 01.05
Воздушная тревога была также объявлена в Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Мониторинговые группы пишут о вражеских "Шахедах", которые двигаются в направлении Ровенской и Хмельницкой областей.
Карта воздушной тревоги в Украине ночью 19 мая (фото: t.me/alarmukraine)
Обновлено в 01.15
Воздушная тревога объявлена позже и в Одесской, Херсонской, Николаевской и Волынской областях.
Ранее в четверг вечером в Украине объявили масштабную тревогу, а также сообщалось о взлете российского МиГ-31К.
Напомним, 16 мая Россия массированно атаковала Киев ракетами разных типов и беспилотниками.
По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет, и все они были сбиты. Среди сбитых ракет были также аэробаллистические "Кинжалы".
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