В Киеве и ряде областей ночью объявили воздушную тревогу

В Украине этой ночью, 19 мая, в разных областях объявлена воздушная тревога. Сигналы об угрозе вражеских атак с воздуха объявлены в Киеве, на севере, востоке и частично на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Незадолго до полуночи сигналы зазвучали в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Чуть позже воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также в Черниговской области.

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 19 мая (фото: t.me/alarmukraine)

Жителей указанных регионов призывают не покидать укрытия, а также помнить о правиле "двух стен".

Обновлено в 00:20

Отметим, что мониторинговые группы сообщают о работе систем противовоздушной обороны в Черниговской области, где уже были слышны взрывы. Также в сети пишут о, предположительно, атаке "Шахедами".

Позже появилось сообщение о движении вражеских дронов-камикадзе в направлении Киевской области.

Обновлено в 00:35

Воздушная тревога также была объявлена в Житомирской области.

Мониторинговые группы сообщают о вражеских воздушных целях, что движутся в этот регион.

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В ряде областей последовала отмена тревог. Так, речь идет о Харьковской, Днепропетровской и Донецкой.

Между тем в Киевской области работает ПВО, и местные жители сообщают о звуках взрывов.

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 19 мая (фото: t.me/alarmukraine)

Обновлено в 01.05

Воздушная тревога была также объявлена в Ровенской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Мониторинговые группы пишут о вражеских "Шахедах", которые двигаются в направлении Ровенской и Хмельницкой областей.

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 19 мая (фото: t.me/alarmukraine)

Обновлено в 01.15

Воздушная тревога объявлена позже и в Одесской, Херсонской, Николаевской и Волынской областях.