В ВСУ объяснили ситуацию в Мирнограде: город под полным контролем Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Как сообщили в пресс-службе, ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется украинскими подразделениями. Никаких боевых действий в пределах населенного пункта не происходит.

"Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины", - отметили военные.

В командовании объяснили, что ранее спикер группировки войск "Восток" в своем комментарии во время эфира Национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске, а не в Мирнограде.



Что предшествовало

Накануне спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона сообщил, что российским оккупантам удалось прорваться на окраину города Мирноград на Покровском направлении.

По его словам, там продолжаются тяжелые уличные бои.

"Сейчас, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства", - сказал военный.