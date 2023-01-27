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Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных

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Киев, Пятница 27 января 2023 17:40
Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных Фото: Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 января, Кабинет министров Украины утвердил порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука.

В Кабмине сегодня утвердили:

  • порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения;
  • порядок и критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также решением Кабинета министров было установлено, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены.

Напомним, ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию.

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины на заседании 30 декабря принял решение об автоматическом продлении срока действия бронирования для военнообязанных.

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