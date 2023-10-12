ua en ru
Чт, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Донецкой области разрушен важный для россиян мост: фото, видео

Горловка, Четверг 12 октября 2023 10:41
UA EN RU
В Донецкой области разрушен важный для россиян мост: фото, видео Фото: мост между Горловкой и Ясиноватой разрушен (t.me/novostidnua)
Автор: Наталья Юрченко

Важный для россиян мост на трассе между оккупированными Горловкой и Ясиноватой Донецкой области был разрушен. В сети публикуют кадры последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы "Новости Донбасса" и "Типичный Донецк".

Так называемый "мэр" оккупированного города Ясиноватая Дмитрий Шевченко заявил, что мост якобы разрушит украинские военные. При этом украинское командование пока не комментирует ситуацию.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мост на трассе между Горловкой и Ясиноватой полностью разрушен. При этом на видео слышны взрывы и обстрелы.

Почему важен этот мост?

Отметим, что этим коротким маршрутом захватчики пользовались для относительно быстрого проезда из временно оккупированной Горловки в оккупированный Донецк. Кроме того, Ясиноватая расположена вблизи Авдеевки, где оккупанты усилили атаки в последние дни.

В Донецкой области разрушен важный для россиян мост: фото, видео

скриншот deepstatemap.live

Наступление РФ на Авдеевку

В последние дни российские захватчики активизировали наступательные действия возле Авдеевки. Также эпицентрами боев остаются Бахмут и линия Купянск-Лиман.

При этом оккупанты также массированно обстреливают Авдеевку и соседние населенные пункты. Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город. За последние сутки на Авдеевском направлении наши защитники отбили около 20 атак.

Почему враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк Горловка Донецкая область Ясиноватая Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ночная атака "Шахедов": силы ПВО уничтожили 28 воздушных целей
Ночная атака "Шахедов": силы ПВО уничтожили 28 воздушных целей
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину