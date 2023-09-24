ВСУ "режут" логистику россиян на Бахмутском направлении, одна трасса уже обстреливается
Силы обороны Украины работают, чтобы перерезать логистику врага на Бахмутском направлении. Одна из важных трасс уже простреливается нашими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.
"Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА", - сказал он.
У российских оккупантов еще есть несколько других логистических маршрутов, которыми поставляют обеспечение для группировки в Бахмуте. Это и трассы, ведущие с оккупированной территории.
"Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери", - добавил Евлаш.
Контрнаступление Украины
Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.
Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Ранее в ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов.
Сегодня представитель Восточной группировки Евлаш сообщил об успехах ВСУ в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.
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