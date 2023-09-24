ua en ru
Вс, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ "режут" логистику россиян на Бахмутском направлении, одна трасса уже обстреливается

Бахмут, Воскресенье 24 сентября 2023 13:26
UA EN RU
ВСУ "режут" логистику россиян на Бахмутском направлении, одна трасса уже обстреливается Фото: ВСУ простреливают трассу Бахмут - Горловка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины работают, чтобы перерезать логистику врага на Бахмутском направлении. Одна из важных трасс уже простреливается нашими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА", - сказал он.

У российских оккупантов еще есть несколько других логистических маршрутов, которыми поставляют обеспечение для группировки в Бахмуте. Это и трассы, ведущие с оккупированной территории.

"Однако мы продолжаем сейчас резать эти пути и продолжим это делать дальше, чтобы обескровить российскую группировку на этом направлении и нанести ей максимальные потери", - добавил Евлаш.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними освобожденными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Ранее в ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут - Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов.

Сегодня представитель Восточной группировки Евлаш сообщил об успехах ВСУ в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Бахмут Война в Украине Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
ВСУ уничтожили еще 390 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери РФ
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя