ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы, - Зеленский

Как рассказал глава государства, сегодня он провел очень содержательную Ставку верховного главнокомандующего. Обсудили поставки систем ПВО и ракет к ним, потребности ВСУ и имеющиеся ресурсы защиты.

"Определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативной поставки, а следовательно, более надежного прикрытия критической инфраструктуры. Военные, чиновники, дипломаты - у всех собственная часть ответственности", - отметил Зеленский.

По его словам, есть хорошие показатели в производстве дронов-перехватчиков. В то же время важно наращивать подготовку операторов.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на ключевых направлениях фронта.

"Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", - сообщил президент.

Он добавил, что ВСУ также продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье.

"Обсудили наши потребности в оружии - наше украинское производство, закупки, помощь партнеров. Обеспечиваем силу для нашей армии", - отметил Зеленский.