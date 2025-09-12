ВСУ полностью сорвали наступательную операцию россиян на Сумы, - Зеленский

Украинские войска полностью сорвали российскую наступательную операцию на Сумы. Враг понес большие потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал глава государства, сегодня он провел очень содержательную Ставку верховного главнокомандующего. Обсудили поставки систем ПВО и ракет к ним, потребности ВСУ и имеющиеся ресурсы защиты.
"Определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативной поставки, а следовательно, более надежного прикрытия критической инфраструктуры. Военные, чиновники, дипломаты - у всех собственная часть ответственности", - отметил Зеленский.
По его словам, есть хорошие показатели в производстве дронов-перехватчиков. В то же время важно наращивать подготовку операторов.
Главком ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на ключевых направлениях фронта.
"Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", - сообщил президент.
Он добавил, что ВСУ также продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье.
"Обсудили наши потребности в оружии - наше украинское производство, закупки, помощь партнеров. Обеспечиваем силу для нашей армии", - отметил Зеленский.
Напомним, 24 июня в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск.
Между тем российский диктатор Владимир Путин утверждал, что якобы не ставил своим террористам задачу оккупировать Сумы, но "не исключает" такого сценария.
Уже 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что намерения России относительно Сумской области - не реализуются, поскольку ВСУ срывают планы врага.