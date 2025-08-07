ВСУ полностью контролируют Покровск: десантники показали видео уничтожения российских ДРГ

Россияне уже более месяца пытаются проникнуть в Покровск, используя для этого небольшие ДРГ. Они надеются таким образом накопить в городе достаточно живой силы для дальнейших наступательных действий.

Украинские войска - бригады 7-го корпуса ДШВ и смежные подразделения Сил обороны - следят за такими попытками и вовремя их пресекают. Российские группы удается ликвидировать до последнего солдата благодаря тому, что постоянно работают дроны, средства разведки, а при необходимости дело доделывают бойцы "на земле".

При этом подразделения Вооруженных сил продолжают отслеживать и усиленно "мониторить" все возможные места проникновения россиян в Покровск. Сейчас город чист от российских ДРГ и на 100% контролируется украинскими войсками.