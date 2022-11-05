Гайдай рассказал, какие направления фронта в регионе самые тяжелые
В Луганской области есть два самых тяжелых участка фронта. Речь идет о Кременском и Сватовском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Туда уже успели подтянуть свежемобилизованных россиян", - заявил глава области.
По словам Гайдая, количество вражеских обстрелов в сутки исчисляется сотнями. В течение каждых суток россияне до 10 раз пытаются прорвать оборону ВСУ. Также глава ОВА рассказал об обстановке в оккупированном Северодонецке.
"Северодонецк никто не восстанавливает. В пустые квартиры заселяют военных", - заявил Гайдай.
Также стало известно, что россияне грабят брошенные квартиры. Для этого целые грузовики с имуществом вывозят в сторону Луганска.
Напомним, украинские бойцы разгромили скопление техники и живой силы врага в Луганской области. Россияне потеряли еще 5 танков и две бронемашины.
В уволенных населенных пунктах Луганской области задержали двух коллаборантов.
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