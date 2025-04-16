ВСУ "отомстили" за удар РФ по Сумах, а Рютте приехал в Украину: новости за 15 апреля

Санкции против РФ и поддержка Украины: в Конгрессе США представили мощный законопроект

Законодатели в Палате представителей представили законопроект, который предусматривает выделение средств на восстановление Украины, покупку оружия и расширение санкций против России.

Примут ли документ в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам, пока неизвестно.

Раскол в команде Трампа? Рубио и Келлог призвали к осторожности с Путиным, другие - к диалогу

Как пишет The Wall Street Journal, несколько старших помощников Трампа советуют ему более скептически относиться к стремлению Москвы к миру с Украиной. В эту группу входят госсекретарь Марко Рубио и посланник по вопросам Украины Кит Келлог. Они советуют занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы о территориальных уступках со стороны Киева.

По данным издания, Трамп до сих пор стоит на стороне спецпредставителя Стива Уиткоффа, который считает, что Путин хочет заключить мир.

Трамп любит королевскую семью. Вэнс допустил торговую сделку с Британией

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США очень тесно работает с правительством премьер-министра Кира Стармера над торговой сделкой.

"Президент действительно любит Соединенное Королевство. Он любил королеву. Он восхищается королем и любит его. Это очень важные отношения", - сказал он.

Для СБУ и разведки утвердили отдельный механизм бронирования от мобилизации

Ранее общие правила бронирования не учитывали специфику учета в этих структурах. Сейчас определено, что действие старых норм на них не распространяется, и внедрена специальная процедура бронирования на период мобилизации и военного положения.

Пекин ответил на просьбу китайских пленных в Украине об обмене

Представитель МИД Китая заявил, что Пекин выдавал предупреждения безопасности, требуя от граждан держаться подальше от войны. По его словам, сейчас Китай проверяет ситуацию и рассматривает личное поведение пленных в соответствии с законом.

"Мы призываем соответствующие стороны правильно понимать объективную и справедливую позицию Китая и воздерживаться от политических манипуляций и шума", - сказал представитель.

СМИ сообщали о проблемах с немецким оружием для Украины: что говорит посол

Несколько дней назад немецкие СМИ сообщили о технических проблемах в оружии, которое Германия передала Украине. В материалах говорилось, в частности, о его ограниченной способности в боевых условиях. Посол Украины в Германии Алексей Макеев подчеркнул, что речь не идет о "непригодном оружии".

"Конечно, в условиях войны появляются подсказки, что с оружием не так и что надо изменить. Между Германией и Украиной по этому поводу есть обмен. Это не скандал, а процесс совершенствования", - добавил посол.

Зеленский заявил, что переговоры по соглашению о полезных ископаемых между США и Украиной прошли "положительно"

"Переговоры прошли, они были положительные, это была техническая встреча, технических команд. Встреча на этом уровне, в разном формате - и онлайн и офлайн - будут продолжаться всю эту неделю до конца. После всех этих консультаций они покажут, что они наработали. Обе стороны закончили встречу положительно", - сказал президент.

Силы обороны "наказали" российскую бригаду, которая ударила по Сумах в Вербное воскресенье

По данным Генштаба, подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области.

Эти объекты связаны с россиянами, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины.

Был поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Сейчас результаты удара уточняются.

ССО налетели на вражеский блиндаж: двух оккупантов уничтожили, трое сдались в плен

Как рассказали военные, во время проведения специальных действий, операторы ССО обнаружили пятерых вражеских военнослужащих в блиндаже.

Было быстро и тщательно спланировано операцию по атаке на врага и операторы выдвинулись в сторону их позиций.

Рютте неожиданно приехал в Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 15 апреля, прибыл с неанонсированным визитом в Украину.

Как сообщил сам Рютте, он вместе с Зеленским посетил город Одесса.

"Украинский народ пережил многое - не в последнюю очередь нападение России на Сумы в Вербное воскресенье. Поддержка НАТО непоколебима. Мы будем продолжать помогать Украине, чтобы она могла защищаться сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и прочный мир", - написал Рютте в Twitter.