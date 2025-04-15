Сделка о недрах. Зеленский рассказал, как прошла встреча в Вашингтоне

Украина и США на прошлой неделе обсудили сделку о недрах в Вашингтоне. Встреча была позитивной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и генсека НАТО Марка Рютте.

По его словам, встречи в таком уровне в онлайн и офлайн форматах будут продолжаться всю текущую неделю. После таких консультаций стороны представят результаты обсуждений.

"Переговоры (в Вашингтоне - ред.) прошли, они были положительные, это была техническая встреча, технических команд", - рассказал глава государства.

Встреча в Вашингтоне

Напомним, украинская делегация на прошлой неделе отправилась в Вашингтон для технических переговоров с американскими чиновниками по сделке о недрах.

По данным The New York Times, США подготовили для Украины проект соглашения с более жесткими условиями. В частности, американские власти хотят, чтобы их страна получала всю прибыль от инвестиционного фонда в рамках сделки до тех пор, пока Киев не возместит всю переданную помощь.

При этом Reuters после встречи украинских и американских чиновников в пятницу, 11 апреля, писало, что шансы на подписание сделки "невелики".

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