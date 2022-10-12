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ВСУ сбили вражескую цель в небе над Ровенской областью

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Украина, Среда 12 октября 2022 20:51
ВСУ сбили вражескую цель в небе над Ровенской областью Фото: ВСУ сбили вражескую цель в небе над Ровенской областью (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 12 октября, украинским военным удалось сбить вражескую цель над Ровенской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

По словам Коваля, благодаря усилиям Вооруженных сил Украины ты противовоздушной обороне удалось ликвидировать российскую цель над регионом.

"Друзья, во время крайней воздушной тревоги на севере Ровенщины была сбита вражескую цель", - говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ сбили ударный беспилотник россиян в небе над Херсонской областью.

Также, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военныемогли сбить первый иранский ударный беспилотник, который использовали россияне.

Ранее ВСУ сбили вражеский беспилотник "Картограф" над Николаевской областью.

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