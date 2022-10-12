Фото: ВСУ сбили вражескую цель в небе над Ровенской областью (GettyImages)

В среду, 12 октября, украинским военным удалось сбить вражескую цель над Ровенской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.