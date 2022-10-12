В Житомирской области ПВО сработала на неопознанный летательный аппарат

В среду, 12 октября, в Житомирской области сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Более подробная информация будет после детального изучения территории специалистами", - добавил глава ОВА.

По словам Бунечко, противовоздушная оборона отработала по нераспознанному летательному аппарату.

"Сегодня вечером в Житомирской области предварительно сработали силы ПВО", - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня ВСУ сбили враждебную цель в небе над Ровенской областью.

Также ВСУ сбили ударный беспилотник россиян в небе над Херсонской областью.

Также, 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области украинские военные могли сбить первый иранский ударный беспилотник , который использовали россияне.

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