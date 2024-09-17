Эксперт назвал задачу-максимум нового прорыва ВСУ в Курской области

Силы обороны заходят противнику в тыл в Курской области и вклиниваются во фланг. Украина может взять под контроль весь плацдарм, занятый на прошлой неделе российскими войсками.

Одной из целей нового прорыва может быть попытка разрезать вражескую группировку и создать проблемы с юга. Причем не просто оказывать огневое влияние, а чтобы выдавить его с занимаемой территории, считает Мусиенко.

По его мнению, из-за того, что река Сейм под огневым контролем ВСУ, у российской армии будут проблемы с логистикой и перебрасыванием подкреплений. Это должно создать дополнительные угрозы, которые в конечном счете должны привести к тому, что Украина возьмет под контроль весь плацдарм, куда "выманивали" вражеские силы.

"Мне кажется, это задача максимум. Задачей минимум может быть оттягивание российских сил из района Коренево таким образом, чтобы ослабить давление на нашу группировку. А также не дать совершить стремительный прорыв или сконцентрировать ресурсы для более масштабного прорыва с того направления", - отметил эксперт.

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Заход на Веселое показывает, что Силы обороны имеют ресурсы для того, чтобы создавать как минимум новые точки напряжения. Не исключено, что подобная тактика призвана заставить врага отвлечь еще больше войск из Украины.

"Это тоже одна из целей, безусловно. Надо понимать, когда он ведет наступательные действия, то несет больше потерь. И без прорыва на Веселое удержание и сковывание противника сами по себе будут вынуждать перебрасывать подразделения с других направлений. Но даже в версии, если новая операция может иметь другие задачи, нам она на пользу, потому что в любом случае будет отвлекать на себя неприятельские силы", - подчеркнул Мусиенко.

Позволит ли тактика внезапных прорывов в результате снизить темпы российского наступления в Донецкой области, пока оценивать рано, считает собеседник.