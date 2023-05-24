В ВСУ показали спутниковые снимки Бахмута до и после прихода оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Военные обнародовали видео, на которых можно заметить спутниковые снимки Бахмута до и после полномасштабного вторжения России.

На кадрах - разрушенные многоэтажки, следы от российских снарядов и выжженная земля.

Ситуация вокруг Бахмута

Россияне на прошлой неделе начали в очередной раз заявлять о полной оккупации Бахмута. Официальные представители Украины опровергли такие вбросы и отметили, что наши защитники все еще контролируют юго-западную часть города.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, военные держат оборону части района "Самолет".

При этом, по информации украинских военных, под Бахмутом бойцы ВСУ продолжают постепенное продвижение.