У ЗСУ показали супутникові знімки Бахмута до і після приходу окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

Військові оприлюднили відео, на яких можна побачити супутникові знімки Бахмута до і після повномасштабного вторгнення Росії.

На кадрах - зруйновані багатоповерхівки, сліди від російських снарядів та випалена земля.

Ситуація навколо Бахмута

Росіяни минулого тижня почали вкотре заявляти про повну окупацію Бахмута. Офіційні представники України спростували такі вкиди та зазначили, що наші захисники все ще контролюють південно-західну частину міста.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, військові тримають оборону частини району "Літак".

При цьому, за інформацією українських військових, під Бахмутом бійці ЗСУ продовжують поступове просування.