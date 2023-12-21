В ВСУ показали работу мобильной огневой группы по "Шахедам" на севере

Он отметил, что мобильные огневые группы защищают небо Украины на севере. Они доводят свой профессионализм и обученность.

"В ночь на 21 декабря, во время отражения воздушного нападения, защитникам неба из состава мобильных огневых групп удалось сбить 9 ударных БПЛА противника типа Shahed-136/131, что составляет 67 процентов из всех уничтоженных в нашей зоне ответственности", - добавил генерал-лейтенант.

Новая атака "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны-камикадзе "Шахед" в попытках ударить по Украине.

Последняя атака произошла сегодня, 21 декабря, ночью. Всего враг применил 35 беспилотников.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 34 дрона оккупантов.

Также сегодня оккупанты ударили по Никополю. В результате этого в городе погибли два мирных жителя.