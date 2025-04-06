ВСУ показали немецкий дрон HF-1 с AI: что он может на поле боя

По данным издания, Украине было поставлено около 1000 таких дронов. А на видео издания можно увидеть работу с беспилотниками бойцов Сил специальных операций. Дроны испытывались в Сумской области.

"Самолет может быть в воздухе около часа, за это время мы должны найти цель. В зависимости от направления, силы ветра, высоты облаков, мы можем залетать на какое-то определенное расстояние", - рассказал один из бойцов.

По его словам, HF-1 они применяют против ряда различных целей: от бронированной техники и систем ПВО до логистики и складов.

Как рассказал другой военный, с HF-1 они работают на дальность около 45-50 км. Такое расстояние является оптимальным, и именно поэтому дрон позволяет делать россиянам "очень неприятные сюрпризы". Это связано и с тем, что беспилотник может залетать туда, где враг чувствует себя относительно спокойно, а также поражать технику на местах стоянки, во время выдвижения на линию соприкосновения и тому подобное.

Военные рассказали, что дрон оборудован системой донаведения, которая помогает захватить цель и держать ее до самого поражения. Таким образом если связь оператора и дрона была потеряна он доходит до цели и поражает ее.

"Мы сейчас работаем с системой, где пилот находит цель, захватывает эту цель и самолет поражает ее. Это не вопрос человек или автоматика, это вопрос того, что мы должны довести этот самолет до цели и в режиме донаведения на самолет не влияет РЭБ, который может стоять на технике. С момента захвата цели самолет перенимает управление на себя и доводится самостоятельно до цели", - рассказывают военные.

Что известно о HF-1

Эти дроны делают из фанеры, что значительно удешевляет их производство.

"Материал, из которого сделан самолет, не имеет значения в принципе и можно использовать любой материал, лишь бы он летал. Он может быть сделан как из дерева, так и из пенопласта, полностью напечатанный на 3D-принтере и так далее. Это не имеет значения для самолета. В нашем случае то, что он сделан из дерева, делает его даже лучше, так как он радиопрозрачный и позволяет лучше работать на больших расстояниях", - говорится в видео.

HF-1 может находиться в воздухе до часа, что позволяет ему длительное время проводить мониторинг и наносить удары по вражеским объектам, в частности по ПВО и бронетехнике.

Благодаря наличию искусственного интеллекта, дрон HF-1 может самостоятельно анализировать ситуацию и выбирать оптимальные цели для атаки. Это делает его эффективным инструментом на поле боя, особенно в условиях современных военных конфликтов, где скорость реакции и точность действий являются критически важными.

HF-1 для Украины

В начале января стало известно, что Германия обновила спуск военной помощи, которая была передана Украине. В нем было указано о передаче 600 ударных дронов HF-1.

Также мы писали, что немецкий стартап Helsing планирует поставить Вооруженным силам Украины еще шесть тысяч беспилотных летательных аппаратов HF-1 с искусственным интеллектом.