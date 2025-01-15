Ударные дроны, снаряды и боеприпасы: Германия обновила список помощи, которую передала Украине

Правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи. Было поставлено тысячи артиллерийских снарядов и ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

Как указано на сайте немецкого правительства, Украина получила 20 защищенных против мин транспортных средств MRAP, 600 ударных дронов HF-1. Также переданы разведывательные беспилотники различных типов: 50 единиц VECTOR с запчастями, 46 RQ-35 HEIDRUN и 43 SONGBIRD.

В новом пакете указаны 14 тысяч снарядов калибра 155 мм и 19 тысяч - калибра 122 мм, а также боеприпасы для танков Leopard 1.

Также среди переданного оборудования и снаряжения указаны 11 тысяч 120-мм минометных боеприпасов, жгуты, полевые очки и шерстяные одеяла.

Кроме этого правительство Германии обновило информацию о вооружении, которое готовится к передачам - БМП Marder, БТР АиТО30 (БМП РКТ-30 с мобильным центром управления огнем), MRAP и колесные гаубицы RCH 155.

Помощь от Германии

Ранее РБК-Украина писало о том, что Германия передала Украине средства для усиления противовоздушной обороны. Речь о ЗРК Iris-T и Patriot.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин собирается в ближайшее время передать Украине дополнительные ракеты к системам Iris-T.