ЗСУ показали німецький дрон HF-1 з AI: що він може на полі бою

За даними видання, Україні було поставлено близько 1000 таких дронів. А на відео видання можна побачити роботу з безпілотниками бійців Сил спеціальних операцій. Дрони випробовувались у Сумській області.

"Літак може бути у повітрі близько години, за цей час ми маємо знайти ціль. Залежно від напрямку, сили вітру, висоти хмар, ми можемо залітати на якусь визначену відстань", - розповів один з бійців.

За його словами, HF-1 вони застосовують проти низки різних цілей: від броньованої техніки і систем ППО до логістики і складів.

Як розповів інший військовий, з HF-1 вони працюють на дальність близько 45-50 км. Така відстань є оптимальною, і саме тому дрон дозволяє робити росіянам "дуже неприємні сюрпризи". Це пов'язано і з тим, що безпілотник може залітати туди, де ворог почуває себе відносно спокійно, а також уражати техніку на місцях стоянки, під час висування на лінію зіткнення тощо.

Військові розповіли, що дрон обладнаний системою донаведення, яка допомагає захопити ціль і тримати її до самого ураження. Таким чином якщо зв'язок оператора та дрону було втрачено він доходить до цілі і уражає її.

"Ми наразі працюємо з системою, де пілот знаходить ціль, захоплює цю ціль і літак уражає її. Це не питання людина чи автоматика, це питання того, що ми маємо довести цей літак до цілі і в режимі донаведення на літак не впливає РЕБ, який може стояти на техніці. З моменту захоплення цілі літак переймає управління на себе і доводиться самостійно до цілі", - розповідають військові.

Що відомо про HF-1

Ці дрони роблять із фанери, що значно здешевлює їх виробництво.

"Матеріал, з якого зроблений літак, не має значення в принципі і можна використовувати будь-який матеріал, аби він літав. Він може бути зроблений як з дерева, так і з пінопласту, повністю надрукований на 3D-принтері і таке інше. Це не має значення для літака. У нашому випадку те, що він зроблений з дерева, робить його навіть краще, через те, що він радіопрозорий і дозволяє краще працювати на великих відстанях", - говориться у відео.

HF-1 може перебувати в повітрі до години, що дозволяє йому тривалий час проводити моніторинг та завдавати ударів по ворожих об’єктах, зокрема по ППО та бронетехніці.

Завдяки наявності штучного інтелекту, дрон HF-1 може самостійно аналізувати ситуацію та вибирати оптимальні цілі для атаки. Це робить його ефективним інструментом на полі бою, особливо в умовах сучасних військових конфліктів, де швидкість реакції та точність дій є критично важливими.

HF-1 для України

На початку січня стало відомо, що Німеччина оновила спуск військової допомоги, яку було передано Україні. У ньому було вказано про передачу 600 ударних дронів HF-1.

Також ми писали, що німецький стартап Helsing планує поставити Збройним силам України ще шість тисяч безпілотних літальних апаратів HF-1 зі штучним інтелектом.