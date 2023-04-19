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Сырский о Бахмуте: ВСУ сдерживают россиян в динамических боях и наносят им существенные потери

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Среда 19 апреля 2023 16:32
Сырский о Бахмуте: ВСУ сдерживают россиян в динамических боях и наносят им существенные потери Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные сдерживают давление российских оккупантов в динамичных боях в районе Бахмута и наносят им значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Он отметил, что Бахмутское направление остается эпицентром наступления РФ.

"Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль. Однако Силы обороны сдерживают давление противника в динамических боях, нанося ему существенные потери", - написал командующий Сухопутными войсками.

Сырский добавил, что прошлой ночью, кроме живой силы и техники россиян, украинские подразделения ПВО уничтожили два вражеских беспилотника - "Орлан" и ZALA.

Напомним, в ВСУ отмечали, что украинские военные в Бахмуте столкнулись с войной несколько иного характера.

Ранее Сырский отмечал, что оккупанты усиливают обстрелы из артиллерии и авиации на Бахмутском направлении.

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