ВСУ закрепились. Эксперт спрогнозировал оперативную паузу у россиян под Авдеевкой
У россиян, вероятно, наступает оперативная пауза под Авдеевкой. Украинским защитникам удалось укрепиться в районе города.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.
Он отметил, что украинские военные закрепились на линии Бердычи-Тоненькое и, вероятно, в ближайшее время прорыва там не будет.
"Скорее всего, оперативная пауза уже наступает. Враг еще пытается атаковать, но так как звучат заявления о стабилизации фронта, наверное, мы закрепились на заранее подготовленных рубежах западнее Авдеевки", - рассказал Селезнев.
Эксперт добавил, что последние пару дней слышал сигналы об усилении работы украиной артиллерии.
"А значит, у нас есть артиллерия и боеприпасы", - подчеркнул он.
Бои в районе Авдеевки
Напомним, Украине пришлось вывести свои войска из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения россиян. Причиной этого стала нехватка артиллерийских боеприпасов.
После оккупации Авдеевки россияне начали продвигаться на Запад и взяли под контроль несколько населенных пунктов.
Более детально о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.