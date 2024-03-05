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ВСУ закрепились. Эксперт спрогнозировал оперативную паузу у россиян под Авдеевкой

Вторник 05 марта 2024 21:29
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ВСУ закрепились. Эксперт спрогнозировал оперативную паузу у россиян под Авдеевкой Иллюстративное фото: эксперт спрогнозировал оперативную паузу у россиян под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владислав Селезнев

У россиян, вероятно, наступает оперативная пауза под Авдеевкой. Украинским защитникам удалось укрепиться в районе города.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Он отметил, что украинские военные закрепились на линии Бердычи-Тоненькое и, вероятно, в ближайшее время прорыва там не будет.

"Скорее всего, оперативная пауза уже наступает. Враг еще пытается атаковать, но так как звучат заявления о стабилизации фронта, наверное, мы закрепились на заранее подготовленных рубежах западнее Авдеевки", - рассказал Селезнев.

Эксперт добавил, что последние пару дней слышал сигналы об усилении работы украиной артиллерии.

"А значит, у нас есть артиллерия и боеприпасы", - подчеркнул он.

Бои в районе Авдеевки

Напомним, Украине пришлось вывести свои войска из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения россиян. Причиной этого стала нехватка артиллерийских боеприпасов.

После оккупации Авдеевки россияне начали продвигаться на Запад и взяли под контроль несколько населенных пунктов.

Более детально о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

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