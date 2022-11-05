Сотни погибших. ВСУ уничтожили батальон мобилизованных оккупантов в Луганской области, - СМИ

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии " Верстке " заявили родственники мобилизованных и один из выживших военных.

Российский солдат Алексей Агафонов, который остался живым после обстрела ВСУ, рассказал, что более 500 человек из его батальона были убиты.

По его словам, изначально командир обещал отправить их в район Сватово, где в 15 километрах от линии фронта они должны были вступить в ряды "территориальной обороны". Но в ночь с 1 на 2 ноября весь батальон привезли на линию соприкосновения и отдали приказ "окапываться и удерживать линию обороны".

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"Нас выкинули в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел - артиллерия, "Грады", минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные - все”, - добавил военный.

Он также отметил, что в этом районе Луганской области, где он попал под обстрел, был разбит по меньшей мере еще один батальон.

"По телевизору показывают, что все красиво, а на самом деле тут в Луганской области на передок кидают именно мобилизованных, и когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы, а на передке мобилизованные", - отметил оккупант.

Агафонов рассказал, что в Сватово свозят большое количество мобилизованных из РФ для того, чтобы "закрывать бреши в обороне". По его словам, украинские войска уже зачистили всю территорию, где находились россияне, которых мобилизовали.

Также информацию о большом количестве погибших оккупантов подтверждают и жены выживших военных.

"Он позвонил мне утром с чужого номера и рассказал, что произошло, что их бросили копать линию обороны, их накрыл минометный обстрел. Они сейчас боятся куда-то идти, даже к блокпостам боятся выйти. Руководство их бросило, и они не знают, что делать, просто просят помощи", - рассказывает Людмила Черных, жена военного, который попал под обстрел ВСУ.

При этом в России родственники мобилизованных в субботу, 5 ноября, собрались возле здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им информацию о близких.