Российских мобилизованных бросают на фронт почти без подготовки, - британская разведка
Россия не имеет возможностей для обучения большого числа мобилизованных. Неподготовленные войска не смогут добавить наступательного потенциала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, российские вооруженные силы уже перегружены, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военнослужащих, необходимых для их "частичной мобилизации", объявленной 21 сентября. Эти проблемы будут усугубляться дополнительным регулярным осенним ежегодным призывом с 1 ноября, который, как ожидается, привлечет дополнительно 120 тысяч человек.
По данным британской разведки, новомобилизованные призывники имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее. Опытные офицеры и инструкторы были отправлены воевать в Украину, и некоторые из них были убиты.
Кроме того, российские силы проводят учения в Беларуси из-за нехватки личного состава, боеприпасов и оборудования в России.
"Развертывание войск с небольшой подготовкой или без нее не дает дополнительных наступательных боевых возможностей", - считают в Минобороны Британии.
Напомним, по данным британской разведки, российских мобилизованных оправляют на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.
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