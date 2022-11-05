Российских мобилизованных бросают на фронт почти без подготовки, - британская разведка

Россия не имеет возможностей для обучения большого числа мобилизованных. Неподготовленные войска не смогут добавить наступательного потенциала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, российские вооруженные силы уже перегружены, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военнослужащих, необходимых для их "частичной мобилизации", объявленной 21 сентября. Эти проблемы будут усугубляться дополнительным регулярным осенним ежегодным призывом с 1 ноября, который, как ожидается, привлечет дополнительно 120 тысяч человек.

По данным британской разведки, новомобилизованные призывники имеют минимальную подготовку или вообще не проходят ее. Опытные офицеры и инструкторы были отправлены воевать в Украину, и некоторые из них были убиты.

Кроме того, российские силы проводят учения в Беларуси из-за нехватки личного состава, боеприпасов и оборудования в России.

"Развертывание войск с небольшой подготовкой или без нее не дает дополнительных наступательных боевых возможностей", - считают в Минобороны Британии.