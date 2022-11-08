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Буданов о войне с Россией: Наступает решающий период

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 23:55
Буданов о войне с Россией: Наступает решающий период Фото: Начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов 8 ноября встретился с предстоятелем Православной церкви Украины Эпифанием. Они обсудили текущие события войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Министерства обороны.

Также пообщались об освобождении из плена наших воинов и перспективах возвращения всех украинских территорий.

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - указал Буданов.

В свою очередь Эпифаний подчеркнул огромное значение национального единства и поблагодарил защитников, приближающих Победу.

"В это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности для победы над российскими захватчиками. Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны преуспевать в противодействии агрессору", - добавил митрополит.

К слову, предстоятель ПЦУ отметил начальника ГУР Орденом святого великомученика Юрия Победоносца.

Напомним, в настоящее время Вооруженные силы Украины ведут маневренную оборону, чтобы нанести максимальный ущерб военному потенциалу РФ.

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Кирилл Буданов Война России против Украины
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