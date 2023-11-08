Почти 800 оккупантов и 50 автотехники. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 8 ноября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на среду, 8 ноября, составили 780 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 307640 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 10 БПЛА и подбили почти 50 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.23 ориентировочно составили: личного состава - около 307 640 (+780) человек ликвидировано;

танков - 5301 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 9996 (+22) ед.;

артиллерийских систем - 7439 (+29) ед.;

РСЗО - 872 (+3) ед.;

средства ПВО - 572 (+2) ед.;

самолетов - 322 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5567 (+10) ед.;

крылатые ракеты - 1556 ед.;

корабли/катера - 20 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9814 (+47) ед.;

специальная техника - 1054 (+5) ед. Ситуация на фронте По даннім Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продолжали ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись. Сообщается, что ВСУ пересекли железную дорогу вблизи Андреевки.