Почти 800 оккупантов и 50 автотехники. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Потери России в войне в Украине на среду, 8 ноября, составили 780 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 307640 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 10 БПЛА и подбили почти 50 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 307 640 (+780) человек ликвидировано;
- танков - 5301 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 9996 (+22) ед.;
- артиллерийских систем - 7439 (+29) ед.;
- РСЗО - 872 (+3) ед.;
- средства ПВО - 572 (+2) ед.;
- самолетов - 322 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5567 (+10) ед.;
- крылатые ракеты - 1556 ед.;
- корабли/катера - 20 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9814 (+47) ед.;
- специальная техника - 1054 (+5) ед.
Ситуация на фронте
По даннім Генштаба, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продолжали ведение наступательных действий на Бахмутском направлении и продвинулись. Сообщается, что ВСУ пересекли железную дорогу вблизи Андреевки.
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