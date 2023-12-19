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Бойцы "Гвардии наступления" зачистили вражеский блиндаж и взяли в плен оккупанта (видео)

Украина, Вторник 19 декабря 2023 22:59
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Бойцы "Гвардии наступления" зачистили вражеский блиндаж и взяли в плен оккупанта (видео) Архивное фото: Бойцы "Гвардии наступления" зачистили вражеский блиндаж (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Воины бригады "Гвардии наступления" зачислили вражеский блиндаж и взяли в плен одного россиянина. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"На видео - кадры штурма от бригады "Ярость" и оккупант, которого захватили бойцы", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что наши воины продолжают защищать Украину на самых горячих участках фронта.

Также отмечается, что кроме бригады "Ярость" в штурме вражеских позиций участвовал штурмовой полк "Цунами".

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются самые жестокие бои. Российские оккупанты преобладают как в вооружении, так и в личном составе.

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