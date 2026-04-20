ВСУ на юге уничтожили дорогую и грозную огнеметную систему РФ

13:26 20.04.2026 Пн
2 мин
Украинские военные ликвидировали дорогостоящее и мощное оружие россиян
aimg Ирина Глухова
Иллюстративное фото: украинские воины уничтожили "Солнцепёк" (Getty Images)

Украинские военные ликвидировали тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС "Солнцепёк" российских оккупантов. Это произошло на южном направлении.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"Хочу сообщить положительную новость. За прошедшие сутки мы уничтожили вражескую огневую систему ТОС "Солнцепёк", - сказал Волошин.

По его словам, российскую систему удалось обнаружить благодаря работе украинской аэроразведки.

"Это довольно грозное российское оружие и дорогое. Но мы его вычислили, наша аэроразведка, и уничтожили", - отметил он.

Что известно о ТОС "Солнцепек"

Это российская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм, принятая на вооружение в 2001 году.

Ее главной особенностью является использование термобарических боеприпасов (так называемых снарядов "объемного взрыва"), которые при попадании создают аэрозольное облако топливной смеси, которое мгновенно детонирует.

В результате образуется мощная взрывная волна и создается зона сверхвысокого давления и температуры, которая выжигает кислород и уничтожает все живое даже в закрытых укрытиях, блиндажах или складках рельефа.

Из-за специфики боеприпасов систему часто называют одним из самых страшных неядерных видов оружия, поскольку от ее воздействия практически невозможно укрыться за обычными фортификационными сооружениями.

Комплекс включает в себя:

  • боевую машину с пусковой установкой на базе танка,
  • две транспортно-заряжающие машины,
  • неуправляемые реактивные снаряды.

По неофициальной информации, в России на вооружении в сухопутных войсках 55 единиц ТОС-1А "Солнцепек". Еще три таких системы есть у российских ВДВ.

Предыдущие уничтожения ТОС "Солнцепек"

Украинские военные уже не впервые поражают эту дорогостоящую систему российских оккупантов.

Так, еще в декабре дроны Нацгвардии уничтожили "Солнцепек", стоимость которого оценивается примерно в 8 млн долларов.

26 ноября 63-я отдельная механизированная бригада 3-го армейского корпуса ВСУ сообщила об уничтожении российского "Солнцепека" на Лиманском направлении.

Перед этим операторы беспилотников обнаружили и поразили эту технику, несмотря на то, что враг пытался скрыть ее за несколько десятков километров от линии фронта.

Кроме того, ранее украинские пограничники также уничтожили вражескую ТОС "Солнцепёк" в Харьковской области. Российскую технику поразили пилоты подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс"

