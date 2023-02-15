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Россияне несут потери. Гуменюк рассказала об эффективной работе ВСУ на юге

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Среда 15 февраля 2023 19:44
Россияне несут потери. Гуменюк рассказала об эффективной работе ВСУ на юге Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на юге. Сегодня, 15 февраля, враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне продолжают маневрировать на юге. Враг пытается найти места как для своих логистических центров и содержания техники, так и для дислокации личного состава.

"Они вынуждены искать, куда деться после этой стрельбы по гражданским. Они постоянно меняют места дислокации, потому что мы работаем по ним и наша работа эффективна. На сегодняшний день у нас есть подтверждение об уничтожении 10 оккупантов и пяти единиц техники", - отметила Гуменюк.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 15 февраля, украинские военные уничтожили вертолет россиян на восточном фронте.

Также мы писали, что, по словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, потери россиян в отдельных отрядах достигают 80 процентов.

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