Россияне несут потери. Гуменюк рассказала об эффективной работе ВСУ на юге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне продолжают маневрировать на юге. Враг пытается найти места как для своих логистических центров и содержания техники, так и для дислокации личного состава.

"Они вынуждены искать, куда деться после этой стрельбы по гражданским. Они постоянно меняют места дислокации, потому что мы работаем по ним и наша работа эффективна. На сегодняшний день у нас есть подтверждение об уничтожении 10 оккупантов и пяти единиц техники", - отметила Гуменюк.