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Что происходит в Севастополе: видео из соцсетей

Севастополь, Пятница 22 сентября 2023 14:34
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Что происходит в Севастополе: видео из соцсетей Фото: в Севастополе атакован штаб флота РФ (российские Telegram-каналы)
Автор: Наталья Юрченко

Штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе был атакован 22 сентября. В сети публикуют видео полуразрушенного здания.

РБК-Украина собрало самые яркие видео из соцсетей в материале ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы "Крымский ветер", "Крым. Реалии" и "ЧП/Крым".

Взрывы второй раз за сутки

Сегодня в оккупированном Севастополе два раза с начала суток слышали взрывы. Сначала звуки взрывов раздались с утра, а затем после 13:30.

На фоне взрывов над Севастопольской бухтой был замечен дым. Вероятно, оккупанты включили дымовую завесу.

"Прилет" по штабу

Позже в сети сообщили, что был атакован штаб Черноморского флота России, а в центре Севастополя начал подниматься дым.

В сети также обнародовали последствия удара по штабу. На опубликованных в сети кадрах заметно, что здание значительно повреждено.

Центр города перекрыли

После "прилета" оккупанты перекрыли центр Севастополя, а в городе прозвучала сирена. В сети сообщается, что детей и студентов начали эвакуировать.

Тем временем оккупационные власти пишут об угрозе нового удара, а пропагандисты заявили о якобы шести раненых и одном погибшем военнослужащем РФ.

Детальнее об атаке на штаб Черноморского флота РФ - в материале РБК-Украина.

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