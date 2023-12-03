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В ВСУ подтвердили расстрел украинских военнопленных

Воскресенье 03 декабря 2023 00:30
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В ВСУ подтвердили расстрел украинских военнопленных Иллюстративное фото: в ВСУ подтвердили расстрел украинских военнопленных (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В ВСУ подтвердили информацию медиа о расстреле украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Стратком ВСУ.

"Российская Федерация в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных Сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в который раз коварно расстреляли безоружных солдат", - сообщено на канале.

ВСУ призвали международную общественность отреагировать и привлечь военное руководство России к ответственности.

"Призываем международную общественность осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности", – написали на канале.

В ВСУ подтвердили расстрел украинских военнопленныхФото: в ВСУ подтвердили расстрел двух украинских военнопленных (t.me/AFUStratCom/21466)

Расстрел украинских военнопленных

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео как российские военнослужащие убили украинских военнопленных.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, заявил, что инцидент является нарушением международного права и проявлением терроризма. Он заявил, что по данному случаю обратится в Красный Крест и ООН.

Ранее, российские войска уже убивали пленных украинских военных. Подобные инциденты были в апреле 2023 года. Тогда глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что за все будет ответственность.

Также. 6 марта в сеть попало видео, на котором россияне расстреляли украинского пленного военного после его слов "Слава Украине". Им оказался Александр Мациевский. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание "Героя Украины".

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