В ВСУ подтвердили расстрел украинских военнопленных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Стратком ВСУ .

"Российская Федерация в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных Сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в который раз коварно расстреляли безоружных солдат", - сообщено на канале.

ВСУ призвали международную общественность отреагировать и привлечь военное руководство России к ответственности.

"Призываем международную общественность осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности", – написали на канале.

Фото: в ВСУ подтвердили расстрел двух украинских военнопленных (t.me/AFUStratCom/21466)

Расстрел украинских военнопленных

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео как российские военнослужащие убили украинских военнопленных.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, заявил, что инцидент является нарушением международного права и проявлением терроризма. Он заявил, что по данному случаю обратится в Красный Крест и ООН.

Ранее, российские войска уже убивали пленных украинских военных. Подобные инциденты были в апреле 2023 года. Тогда глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в своем Telegram-канале, что за все будет ответственность.

Также. 6 марта в сеть попало видео, на котором россияне расстреляли украинского пленного военного после его слов "Слава Украине". Им оказался Александр Мациевский. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание "Героя Украины".