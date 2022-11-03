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ВСУ подняли флаг Украины над одним из сел в Херсонской области (видео)

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Четверг 03 ноября 2022 22:12
ВСУ подняли флаг Украины над одним из сел в Херсонской области (видео) Иллюстративное фото: ВСУ подняли флаг Украины над одним из сел в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы ВСУ подняли флаг Украины над селом Малая Сейдеминуха в Херсонской области. В сети появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 61 отдельную пехотную степовую бригаду в Facebook.

На видео можно заметить, как военный поднимает украинский флаг над зданием.

ВСУ подняли флаг Украины над одним из сел в Херсонской области (видео)Малая Сейдеминуха на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские военные могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку они работают эффективно и методично.

Также мы писали, что так называемая оккупационная "власть" Херсонской области заявила о "завершении эвакуации" с правого берега Днепра.

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