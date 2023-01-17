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ВСУ под Соледаром уничтожили российский штурмовик Су-25

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Соледар, Вторник 17 января 2023 21:37
ВСУ под Соледаром уничтожили российский штурмовик Су-25 Фото: Под Соледаром ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 января, вооруженные силы Украины в боях под Соледаром уничтожили российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВС Украины в Telegram.

В Воздушных силах заявили, что сегодня около 15:20 на восточном направлении в районе города Соледар подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины уничтожен очередной российский штурмовик Су-25.

Напомним, вчера Генштаб сообщил, что ВСУ уничтожили вражеский пункт управления и состав боеприпасов кафиров .

Также РБК-Украина сообщали, что вооруженные силы Украины показали видео уничтожение современного танка России Т-90 "Прорыв" с помощью ПТРК Javelin.

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