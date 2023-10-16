ВСУ под Бахмутом уничтожили технику россиян почти на 2 млн долларов. Сырский показал видео

Украинские бойцы на Бахмутском направлении уничтожили военную технику россиян на 1,8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр уничтожает россиян на Бахмутском направлении, - написал Сырский под видео.

В результате боевой работы были поражены САУ 2С1 "Гвоздика" и САУ 2С9 "Нона-С".

Кроме того, FPV-камикадзе метко попали в четыре блиндажа с личным составом противника.

Совокупная стоимость пораженной техники врага составляет 1,8 млн. долларов.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру понедельника, 16 октября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 288 630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 танков, 44 артсистемы, самолет и вертолет.

В частности, на Таврическом направлении за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили около 500 оккупантов и 80 единиц военной техники врага.