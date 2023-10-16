ВСУ за сутки уничтожили около 500 россиян и 36 единиц техники на Таврическом направлении

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 500 оккупантов и 80 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Воины ОСУВ "Таврия" в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений и совершил 906 артобстрелов.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Там наши воины отразили более 15 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

В Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1321 огневой задачи.

Общие потери армии РФ составили 472 человека.

Также украинские бойцы уничтожили 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БПЛА, 6 единиц автомобильной и 1 - специальной техники.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Также им удалось отразить более 15 атак в районе Марьинки.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска ведут наступательные операции по нескольким направлениям. Так на Луганском направлении ВСУ отразили российские атаки возле Макеевки, Серебрянского леса и Торского.

В Донецкой области украинские войска контратаковали под Авдеевкой и отразили четыре российских наступления к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.