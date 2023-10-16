Еще более 800 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 16 октября, составили 860 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 288 630 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 17 танков, 44 артсистемы, самолет и вертолет врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 288 630 (+860) человек ликвидировано;

танков - 4965 (+17) ед.;

боевых бронированных машин - 9385 (+23) ед.;

артиллерийских систем - 6910 (+44) ед.;

РСЗО - 814 (+1) ед.;

средства ПВО - 547 ед.;

самолетов - 318 (+1) ед.;

вертолетов - 317 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5280 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 1531 ед.;

корабли/катера - 20 ед.;

подлодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9271 (+22) ед.;

специальная техника - 981 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Также им удалось отразить более 15 атак в районе Марьинки.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска ведут наступательные операции по нескольким направлениям. Так на Луганском направлении ВСУ отразили российские атаки возле Макеевки, Серебрянского леса и Торского.

В Донецкой области украинские войска контратаковали под Авдеевкой и отразили четыре российских наступления к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.