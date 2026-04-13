Война в Украине

ВСУ перешли на новые позиции в районе Миропольского на Сумщине: детали

19:09 13.04.2026 Пн
2 мин
Военные рассказали детали о том, что происходит на позициях
aimg Анастасия Никончук
Фото: ВСУ (facebook.com pressjfo.news)

Украинские военные сообщили об обстановке в районе населенного пункта Миропольское в Сумской области, где продолжаются интенсивные боевые действия.

Обстановка в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской громады Сумской области остается сложной.

В Корпусе сообщили, что из-за активных боевых действий и преимущества противника в силах и средствах ситуация требует постоянного контроля и оперативных решений.

С учетом угроз и для сохранения жизни личного состава подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку и отошли на заранее подготовленные позиции.

На этих рубежах украинские военные продолжают удерживать оборону и выполнять поставленные задачи.

По позициям противника наносится огневое поражение с применением артиллерии, беспилотных систем и других средств.

Такие действия направлены на сдерживание наступательной активности и нанесение потерь.

Сообщается, что Силы обороны продолжают контролировать обстановку на этом участке, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям в зависимости от развития ситуации.

Украинские военные призывают ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники информации.

Напоминаем, что Главное управление разведки опубликовало список иностранных комплектующих, используемых в российском разведывательном дроне "Князь Вещий Олег". Как отмечается, несмотря на действующие санкции, производитель продолжает применять детали, поставляемые из Китая, Швейцарии и Тайваня.

Отметим, что российские войска осуществляют массовое перемещение военной техники с Бердянского направления в сторону северной части Донецкой области, используя период так называемого "пасхального перемирия".

Больше по теме:
СумыВооруженные силы УкраиныВойна в Украине