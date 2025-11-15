ВСУ перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску (видео)

Бои за Покровск

Напомним, уже длительное время Покровское направление является самым горячим участком фронта. Российские оккупанты пытаются захватить именно город Покровск.

Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Недавно российские войска на трассе Селидово-Покровск осуществили массированный штурм Покровска на легкой технике. Он имел частичный успех.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские защитники продолжают оборонять Покровск. Сейчас о контроле российских оккупантов над городом или оперативном окружении Сил обороны Украины речь не идет.

По его словам, россияне пытаются прорываться к многоэтажкам в Покровске и Мирнограде. Военное командование Украины уже подготовило меры против таких планов врага.