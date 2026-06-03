ВСУ получат рекордную партию мотоциклов: детали сделки

Отмечается, что Агентство оборонных закупок ДОТ заключило контракты на поставку 1 500 мотоциклов для ВСУ, что втрое превышает объемы прошлого года. Благодаря привлечению к тендеру сразу шести компаний, финальную стоимость удалось снизить почти на 12 млн гривен.

"Шесть предложений в рамках одной закупки - это показатель того, что на рынке есть конкуренция. Для государства это означает возможность закупать необходимую номенклатуру на лучших условиях и направлять высвобожденный ресурс на дополнительное обеспечение Сил обороны", - заявил директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

Так, мотоциклы остаются одним из самых востребованных транспортных средств на фронте наряду с пикапами. Они обеспечивают военным высокую мобильность и помогают оперативно выполнять задачи в условиях сложной логистики и бездорожья.

Опрошенные РБК-Украина военные подчеркивают, что сегодня мотоциклы, как с бензиновыми так и с электрическими двигателями, выполняют наиболее разнообразные логистические функции: доставку личного состава, выезд на боевые позиции операторов дронов, разведку и др.