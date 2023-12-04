ВСУ получили новые наземные дроны для испытаний

Компания "Украинская бронетехника" передала Вооруженным Силам Украины для испытания на передовой роботизированную платформу AGEMA. Платформа была разработана компанией Milanion из ОАЭ, а "Украинская бронетехника" адаптировала ее для использования в украинских условиях и вносит свои доработки.

Цель испытаний роботизированной платформы AGEMA на передовой - оценить ее возможности в реальных условиях боевых действий. По результатам испытаний украинские военные будут решать, нужно ли вносить в платформу какие-либо доработки и, если да, то на каких мощностях их проводить: либо в Украине, либо отправляя партнерам из Milanion

Характеристики системы

Платформа AGEMA весит 602 килограмма и оснащена двигателем внутреннего сгорания мощностью 40 лошадиных сил. Она может перевозить до 622 килограммов груза по суше, до 330 килограммов груза по воде или буксировать груз весом до 544 килограммов.

AGEMA 8x8 способна передвигаться по суше со скоростью до 29 км/ч, а по воде - до 5 км/ч. Она может использоваться для выполнения различных задач, таких как логистическая поддержка, разведка, эвакуация раненых, запуск или борьба с беспилотными летательными аппаратами, обеспечение сотовой связи и выполнение гуманитарных функций.

По словам источника, презентация платформы AGEMA состоялась на выставке "Оружие и Безопасность-2021".

Украинские дроны

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