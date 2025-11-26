ua en ru
В Чехии стартовал сбор средств на дроны-перехватчики для Украины

Чехия, Среда 26 ноября 2025 22:58
UA EN RU
В Чехии стартовал сбор средств на дроны-перехватчики для Украины Фото: чешские дроны способны перехватывать российские беспилотники в воздухе (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Чехии стартовала национальная кампания Charlie One по сбору средств на дроны-перехватчики для Украины. Ее поддержал начальник генштаба армии страны Карел Ржегка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу инициативы.

Сбор проводят чешские активисты из объединения Skupina D. С начала полномасштабной войны они уже передали Украине тысячи беспилотников.

Кампания направлена на приобретение дронов-перехватчиков, которые будут останавливать российские беспилотники в воздухе до того, как они долетят до населенных пунктов Украины.

Charlie One поддержал генерал Карел Ржегка, начальник генштаба чешской армии и почетный председатель объединения Skupina D, который выступает главным публичным лицом кампании. Он заявил, что для него большая честь, что кампания носит его имя (позывной генерала - Charlie).

"Прозвище Charlie сопровождает меня почти всю мою военную жизнь. И именно поэтому этот беспилотник, предназначенный для охоты и уничтожения российских ударных беспилотников, называется просто Charlie One", - говорится в обращении чешского генерала.

Ржегка заявил, что гордится тем, что поможет защитить украинские семьи с детьми. Он добавил, что каждый дрон, сбитый над Украиной, - это дрон, который никогда не достигнет Чехии.

Что известно о Charlie One

Charlie One - специализированная оборонная система, которая предназначена для перехвата ударных беспилотников до того, как они доберутся до населенных пунктов. Их пуск осуществляется в течение нескольких минут.

Эти дроны обнаруживают вражеские беспилотники, отслеживают их, после чего уничтожают в воздухе. Charlie One может работать как днем, так и ночью. Его производителя и характеристики держат в тайне.

Стоимость одного дрона-перехватчика составляет около 60 тысяч чешских крон. На данный момент уже собрано более 5 млн крон.

Напомним, в октябре организатор инициативы "Подарок для Путина" Мартин Ондрачек сообщил, что чехи за 48 часов собрали около 595 тысяч долларов, чтобы купить украинским защитникам ракету "Фламинго".

В рамках сбора на "Фламинго" в Чехии люди задонатили всего 16 миллионов крон (примерно 758 тысяч долларов) вместо запланированных изначально 12,5 миллионов крон.

